Table ronde · Création sonore et musicale Perspectives croisées des structures de création musicale sur les territoires Place des Jacobins Le Mans

Table ronde · Création sonore et musicale Perspectives croisées des structures de création musicale sur les territoires

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-23 10:00:00

fin : 2026-01-23 12:00:00

2026-01-23

Dans le cadre de Le Mans Sonore, Athénor CNCM et Superforma proposent deux tables rondes pour mettre en perspective les enjeux nationaux et interrégionaux de la création musicale ancrage dans les paysages et les mémoires, dynamiques locales et articulation des réseaux, recherches et ressources.

Cette première table ronde propose d’explorer les points de convergence artistiques et esthétiques entre les structures de création musicale, tout en ouvrant une réflexion sur leur rôle à l’échelle régionale. Elle permettra également de mettre en regard les missions d’un CNCM avec les dynamiques propres aux territoires, afin de mieux comprendre comment ces acteurs contribuent ensemble au développement de la création sonore et musicale.

Avec

• Philippe Gordiani, président de l’aCNCM et directeur de Césaré. (Reims)

• Frank Madlener, directeur de l’Ircam (Paris)

• Stéphane Roth, directeur du festival Musica (Strasbourg)

• Virginie Boccard, directrice de la scène nationale du Mans (Le Mans)

• Nadia Ratsimandresy, directrice du Grame (Lyon) et présidente de Futurs composés

Modération Anne Montaron, productrice à France Musique

Avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire .

hello@superforma.fr

