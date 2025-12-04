Table ronde · Réseaux et création Dialogue avec les dynamiques musicales en Pays de la Loire Place des Jacobins Le Mans

Table ronde · Réseaux et création Dialogue avec les dynamiques musicales en Pays de la Loire

Début : 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-01-23 16:00:00

Dans le cadre de Le Mans Sonore, Athénor CNCM et Superforma proposent deux tables rondes pour mettre en perspective les enjeux nationaux et interrégionaux de la création musicale ancrage dans les paysages et les mémoires, dynamiques locales et articulation des réseaux, recherches et ressources.

Cette deuxième table ronde vise à faire émerger les points de convergence entre les réseaux — soutien aux artistes, accompagnement, diffusion, innovation et formation — tout en questionnant le rôle des scènes de création dans la cartographie régionale et nationale. Elle permettra également de mettre en perspective les missions des structures labellisées avec les enjeux structurants portés par les réseaux musicaux en région.

• Anne-Laure Belloc directrice de la programmation art et culture numérique de Stereolux (Nantes),

• Alexandra Lacroix, directrice de l’Opéra Nantes-Angers

• Julien Martineau, directeur de Superforma (Le Mans)

• Camel Zekri, directeur du CNCM Athénor (Saint-Nazaire)

Avec le soutien de la DRAC · Pays de la Loire .

