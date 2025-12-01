Table ronde : 120 ans après la loi du 9 décembre 1905 : laïcité à l’école, où en sommes-nous ? Lycée François Rabelais Paris

Plus d’un siècle après l’adoption de la loi de séparation des églises et de l’État, la laïcité ne cesse d’être convoquée dans le débat public.

Alors que certain·es en appellent au changement de la législation pour élargir la neutralité à l’ensemble de l’espace public, d’autres réclament que les enseignant·es des établissements privés sous contrat avec l’État, pourtant agent·es public·ques soumis·es au devoir de neutralité, dirigent des prières à l’École. Dans les établissements scolaires, les personnels et les élèves sont-ils condamnés à subir les tentatives d’instrumentalisation de la laïcité ?

Afin d’y voir plus clair, nous vous invitons à revenir à la racine de la loi du 9 décembre 1905, afin de saisir l’intensité des débats qui ont mené à l’adoption d’une loi d’équilibre et de tolérance, dont la longévité témoigne de la robustesse. Cent-vingt ans après l’adoption de cette loi, trois éminent·es spécialistes présenteront la genèse de la laïcité à la française, les questionnements qui subsistent au sujet du rapport au fait religieux dans l’espace public et la façon dont le principe de laïcité peut être enseigné et transmis à l’École.

Avec : Jean Baubérot-Vincent

Président d’honneur et professeur émérite de l’EPHE, auteur de nombreux ouvrages sur la laïcité, dont Les sept laïcités françaises (2012), La loi de 1905 n’aura pas lieu. Histoire politique des séparations des Églises et de l’État (1902-1908), 3 tomes (2019, 2021 et 2024) et 1882-1905, ou La laïcité victorieuse (2025). Dorra Mameri Chaambi

Chercheuse associée à l’EPHE et à l’EHESS,co-autrice, avec Jean Baubérot-Vincent, des trois tomes de La loi de 1905 n’aura pas lieu. Mariannick Dunois-Lazzarato

Ancienne inspectrice de l’éducation nationale et chargée de la mission « Valeurs de la République » à l’académie Paris, co-autrice, avec Séverine Fix-Lemaire et Laurent Klein, de La laïcité et l’enseignement des faits religieux (2018).

Les échanges seront suivis d’un débat avec le public.

A l’occasion des 120 ans de la loi de 1905 sur la laïcité, la fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement a le plaisir de vous convier à une grande table-ronde destinée à penser la laïcité à l’école. En présence de plusieurs spécialistes de la question.

Le lundi 15 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Lycée François Rabelais 9 rue Francis de Croisset 75018 Paris

