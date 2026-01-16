Table ronde 1976, l’épopée des Verts Festival du Journalisme Sportif Laval
Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
avec Dominique Bathenay, Jean-Michel Larqué et Dominique Rocheteau
Avant les réseaux sociaux et la télévision en continu, il y eut une ferveur populaire inégalée. Dominique Bathenay, Jean-Michel Larqué et Dominique Rocheteau replongent dans l’aventure mythique de l’AS Saint-Étienne, entre mémoire collective et récit fondateur.
Entrée libre, sur réservation .
