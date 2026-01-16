Table ronde 2006, la finale oubliée Festival du Journalisme Sportif Laval

Table ronde 2006, la finale oubliée Festival du Journalisme Sportif

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-02-04 16:00:00

2026-02-04

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

avec Raymond Domenech et Vikash Dhorasso (sous réserve)

Raymond Domenech

Vikash Dhorasso (sous réserve)

Berlin, une nuit de juillet, un geste, un silence. Raymond Domenech et Vikash Dhorasoo reviennent sur la finale France-Italie de 2006, ses fractures, ses non-dits et la manière dont le récit médiatique a figé ou déformé cet instant.

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

