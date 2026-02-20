Table Ronde 50 nuances de désirs inavouables | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table Ronde 50 nuances de désirs inavouables | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

50 nuances de désirs inavouables réunit Camille Emmanuelle, Elvire Duvelle-Charles et Jane Roussel pour interroger les imaginaires du désir dans la culture contemporaine. Dark romance, pornographie, fantasmes que racontent vraiment ces récits sur le pouvoir, les relations et la sexualité, et pourquoi fascinent-ils autant qu’ils dérangent ?

À travers fiction, enquêtes et analyses, les autrices explorent la construction du désir féminin, l’influence des industries culturelles et l’exposition précoce aux images sexuelles. Elles questionnent aussi les tabous, les contradictions et les jugements qui entourent encore la sexualité. Une rencontre pour décrypter les représentations du désir, comprendre leurs effets et ouvrir le dialogue sur des sujets souvent tus. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

