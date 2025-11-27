Table Ronde à la Maison des Autres Modes Maison des Autres Modes Paris

Les structures d’insertion comme levier de développement local pour la filière de seconde main textile

La Table ronde, accueillie à la Maison des Autres Modes, vise à mettre en lumière les métiers et structures d’insertion au sein du 11ème arrondissement et de la Métropole du Grand Paris qui participent à la transition textile, à travers des activités de réparation, d’entretien, de collecte, de transformation et de création.

Il s’agit d’identifier les dynamiques locales, les coopérations existantes et les leviers de développement potentiel d’une filière textile durable à l’échelle métropolitaine. Pour ce faire, nous explorerons des démarches déjà expérimentées en Seine-Saint-Denis et à Bruxelles permettant de tirer des enseignements précieux sur les conditions de réussite d’une filière circulaire, capable d’associer acteurs publics, structures d’insertion, créateurs et entreprises sociales autour d’objectifs communs de durabilité et de solidarité.

Enfin, nous reviendrons sur le travail de cartographie filière-participative mené par Micro-Ressources et le Réseau Economique circulaire Paris 11 à l’échelle du 11ème arrondissement pour questionner l’émergence et la faisabilité de nouveaux débouchés conçus à partir de gisements textiles de seconde main, transformés et consommés localement.

Les invités :

– Charlotte Bougaran, Co-direction de l’ACI Fer et Refaire

– Alexandre Viscontini

– Karine Viriat, Pantin Activité et Métier

Gratuit sur inscription

ONZE SAPE — Dans le 11e, la mode ne se jette plus, elle se réinvente !

Le jeudi 27 novembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44 rue Saint Sabin 75011 Paris