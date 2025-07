Table ronde Accumulation/Création Médiathèque du Tilleul Gérardmer

Table ronde Accumulation/Création

Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-25 17:00:00

En partenariat avec l’association Entrelacs. Avec Gisèle Lorenzetti, Pierre Van Tieghem, Laurena Reichart, Virginie Greene et Micky Boccara-Schmelzer en discutante.Tout public

Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70

English :

In partnership with the Entrelacs association. With Gisèle Lorenzetti, Pierre Van Tieghem, Laurena Reichart, Virginie Greene and Micky Boccara-Schmelzer in discussion.

German :

In Partnerschaft mit dem Verein Entrelacs. Mit Gisèle Lorenzetti, Pierre Van Tieghem, Laurena Reichart, Virginie Greene und Micky Boccara-Schmelzer als Diskutantin.

Italiano :

In collaborazione con l’associazione Entrelacs. Con Gisèle Lorenzetti, Pierre Van Tieghem, Laurena Reichart, Virginie Greene e Micky Boccara-Schmelzer in discussione.

Espanol :

En colaboración con la asociación Entrelacs. Debate con Gisèle Lorenzetti, Pierre Van Tieghem, Laurena Reichart, Virginie Greene y Micky Boccara-Schmelzer.

