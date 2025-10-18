Table ronde « Activer un nouveau quotidien », un échange transhistorique Koklico & Mimoza Toulon

Table ronde « Activer un nouveau quotidien », un échange transhistorique Koklico & Mimoza Toulon samedi 18 octobre 2025.

Table ronde « Activer un nouveau quotidien », un échange transhistorique Samedi 18 octobre, 17h00 Koklico & Mimoza Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T17:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T17:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:00:00+01:00

Au cours de cette table ronde animée par Frédéric Poulat (architecte DPLG conseiller national à l’ordre des architectes), vous assisterez à un échange sur l’évolution des usages dans l’architecture à différentes échelles.

Des transformations du château de La-Motte-Les-Bains du XVIe au XIXe présentées par l’archéologue et historien Christophe Meuret, en passant par la création du site balnéaire de Tamaris à La-Seyne-sur-Mer au XIXe présenté par l’architecte du patrimoine Milena Annaloro, pour finir par une proposition inspirante d’un nouvel équipement public pour la ville de Toulon mettant en valeur son riche patrimoine historique proposé par Hugo Bessalem, architecte Diplômé d’Etat.

Koklico & Mimoza 9 Rue César Vezzani, 83000 Toulon Toulon 83000 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au cours de cette table ronde animée par Frédéric Poulat (architecte DPLG conseiller national à l’ordre des architectes), vous assisterez à un échange sur l’évolution des usages dans l’architecture à…

©ChristopheMeuret