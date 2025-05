Table ronde Agnès Sorel, l’itinérante – Loches, 5 juin 2025 18:00, Loches.

Table ronde sur les tribulations du tombeau d’Agnès Sorel. Échanges autour de l’histoire rocambolesque du fameux gisant de la Dame de Beauté avec Pascal Dubrisay et Jean-François Thull. En partenariat avec la Renaissance Lochoise.

1 Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 08 60 38 jaroartmuseum@gmail.com

English :

Round-table discussion on the tribulations of Agnès Sorel’s tomb. Pascal Dubrisay and Jean-François Thull discuss the incredible story of the famous recumbent statue of the Lady of Beauty. In partnership with the Renaissance Lochoise.

German :

Runder Tisch zu den Tributen des Grabes von Agnes Sorel. Austausch über die unglaubliche Geschichte des berühmten Gisants der Dame de Beauté mit Pascal Dubrisay und Jean-François Thull. In Partnerschaft mit der Renaissance Lochoise.

Italiano :

Tavola rotonda sulle tribolazioni della tomba di Agnès Sorel. Pascal Dubrisay e Jean-François Thull discuteranno l’incredibile storia della famosa statua supina della Signora della Bellezza. In collaborazione con la Renaissance Lochoise.

Espanol :

Mesa redonda sobre las tribulaciones de la tumba de Agnès Sorel. Pascal Dubrisay y Jean-François Thull hablarán de la increíble historia de la famosa estatua yacente de la Dama de la Belleza. En colaboración con la Lochoise del Renacimiento.

