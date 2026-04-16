Table ronde « Agriculture et Biodiversité : et si nous arrêtions de les opposer ? » Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes Jeudi 16 avril, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’association Plantafac organise une table ronde afin d’aborder les enjeux et interactions entre Agriculture et Biodiversité avec la présence de scientifiques et acteur.trice.s du terrain.

Lors de cette table ronde, nous allons aborder les interactions entre Agriculture et Biodiversité, deux thématiques si souvent opposées dans les médias.

Comme invitée, nous aurons le plaisir de recevoir Véronique Chable, ingénieure de recherche en agronomie à l’INRAE et lauréate du prix « Transition de la Région Bretagne » des Trophées Valorisation 2025 de l’Université de Rennes. Elle sera accompagnée d’agriculteur.trice.s pour nourrir les échanges avec des visions du terrain.

Cette rencontre sera l’occasion de nous questionner sur la conception du monde agricole, à nuancer nos points de vue sur les mécanismes responsables du déclin de la biodiversité et à questionner le système agricole dans son ensemble. Aussi, nous pourrons nous rendre compte de manière plus concrète de la réalité du métier d’agriculteur.trice, par des témoignages et des partages d’expérience.

Rendez-vous le jeudi 16/04 à 18h30 sur le Campus de Beaulieu, bâtiment 02A, amphithéâtre A : [https://maps.app.goo.gl/PA72NzPHsyfwML2E7](https://maps.app.goo.gl/PA72NzPHsyfwML2E7)

Nous vous attendons nombreu.x.ses !

L’Association Plantafac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-16T20:30:00.000+02:00

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Campus de Beaulieu – Université de Rennes 263 Avenue Général Leclerc, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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