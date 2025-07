Table ronde Agriculture et Tourisme en pays Najacois Najac

Table ronde Agriculture et Tourisme en pays Najacois Najac vendredi 25 juillet 2025.

Table ronde Agriculture et Tourisme en pays Najacois

6 Rue De La Peyrade Najac Aveyron

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Table ronde sur l’agriculture et le tourisme en pays Najacois organisée par Le Cercle des Amis de Najac.

Table ronde organisée par Le Cercle des Amis de Najac.

Quatre thèmes autour de l’Agriculture et le Tourisme en pays Najacois, quelle synergie pour demain ?

La gestion du foncier agricole dans une agriculture en renouvellement

Les nouvelles approches de la production agricole

La transformation des produits agricoles dans un monde plus exigeant

Le tourisme en interaction avec la ruralité et l’agriculture gestionnaire des espaces

Animée par René Debons,

Avec la participation de

Brigitte Mazars, productrice et élue

Virginie Albespy, productrice hébergeuse

Thomas Roumagnac, SAFER

Christian Déléris, producteur .

6 Rue De La Peyrade Najac 12270 Aveyron Occitanie cercle@amisdenajac.fr

English :

Round-table discussion on agriculture and tourism in the Najac area, organized by Le Cercle des Amis de Najac.

German :

Runder Tisch über Landwirtschaft und Tourismus im Pays Najacois, organisiert von Le Cercle des Amis de Najac.

Italiano :

Tavola rotonda su agricoltura e turismo nella zona di Najac, organizzata dal Cercle des Amis de Najac.

Espanol :

Mesa redonda sobre agricultura y turismo en la zona de Najac, organizada por el Cercle des Amis de Najac.

