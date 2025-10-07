Table ronde Aidant soutenant et soutenir l’aidant L’Etoile Maternité catholique de Provence Aix-en-Provence

Table ronde Aidant soutenant et soutenir l’aidant L’Etoile Maternité catholique de Provence Aix-en-Provence mardi 7 octobre 2025.

Table ronde Aidant soutenant et soutenir l’aidant

Mardi 7 octobre 2025 de 19h à 22h. L’Etoile Maternité catholique de Provence 2530 route de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 19:00:00

fin : 2025-10-07 22:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Table ronde sur le thème du soutien à l’aidant d’un proche malade. Soutenir l’invisible l’importance des aidants

Table ronde pour mettre en lumière le rôle essentiel de l’aidant auprès des personnes touchées par le cancer. Ce temps d’échange offrira des conseils pratiques, des témoignages et des ressources pour mieux accompagner un proche malade. Un moment fort pour reconnaître et soutenir ces acteurs souvent discrets mais indispensables.

Nous accueillerons Dr Mouysset oncologue médical, Dr Brunet radiologue, des aidants comme Mme Véronika Loubry, Mme Caroline Atlani, Mr Vieil, des patients témoins et la psychologue du CPTS de la Vallée de l’Arc Mme Thibier. ils seront accompagnés par nos équipes de soignants, infirmières et psychologues. .

L’Etoile Maternité catholique de Provence 2530 route de Puyricard Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 06 01 ide-annonce@maternite-etoile.com

English :

Round table discussion on the theme of supporting the caregiver of a sick loved one. Supporting the invisible: the importance of caregivers

German :

Runder Tisch zum Thema Unterstützung von pflegenden Angehörigen eines kranken Familienmitglieds. Das Unsichtbare unterstützen: die Bedeutung der pflegenden Angehörigen

Italiano :

Tavola rotonda sul tema del sostegno a chi assiste un parente malato. Sostenere gli invisibili: l’importanza dei caregiver

Espanol :

Mesa redonda sobre el tema del apoyo al cuidador de un familiar enfermo. Apoyar a los invisibles: la importancia de los cuidadores

L’événement Table ronde Aidant soutenant et soutenir l’aidant Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence