Table ronde – Archives francophones : explorez, échangez!, En ligne, Sainte-Adèle

Table ronde – Archives francophones : explorez, échangez! Mardi 17 mars, 13h30 En ligne Laurentides

Début : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T20:00:00+01:00

Quatre organismes francophones de partout au pays vous présenteront leurs projets phares et leurs ressources pour explorer les archives francophones. Vous pourrez également découvrir les ressources de BAnQ pour repérer des documents sur les francophones hors Québec.

La table ronde débutera avec un mot d’introduction de Marie Grégoire, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

C’est un rendez‑vous virtuel pour découvrir, échanger et célébrer les archives de la francophonie, pour les chercheurs, les archivistes ou simplement les curieux!

Rejoignez-nous en ligne dès 13 h 30, heure normale de l’Est. Pour participer à ce webinaire sur Teams, vous devez entrer votre nom et votre adresse de courriel. Vous recevrez ainsi automatiquement par courriel le lien de l’activité. Vous pouvez le faire dès maintenant!

Invités

Erika Basque, archiviste de diffusion, Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson

Émilie Pigeon, directrice, Société historique de Saint-Boniface

Maurice Guibord, directeur général, Société historique francophone de la Colombie-Britannique

Yann Herry, Président de la Société d’histoire francophone du Yukon

Joseph Gagné, archiviste aux Archives nationales à Québec, BAnQ

Rénald Lessard, archiviste-coordonnateur aux Archives nationales à Québec, BAnQ

Dans le cadre du Mois de la Francophonie

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

