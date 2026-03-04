Table ronde – Archives francophones : explorez, échangez!, En ligne, Sainte-Adèle
Table ronde – Archives francophones : explorez, échangez!, En ligne, Sainte-Adèle mardi 17 mars 2026.
Table ronde – Archives francophones : explorez, échangez! Mardi 17 mars, 13h30 En ligne Laurentides
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T20:00:00+01:00
Quatre organismes francophones de partout au pays vous présenteront leurs projets phares et leurs ressources pour explorer les archives francophones. Vous pourrez également découvrir les ressources de BAnQ pour repérer des documents sur les francophones hors Québec.
La table ronde débutera avec un mot d’introduction de Marie Grégoire, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
C’est un rendez‑vous virtuel pour découvrir, échanger et célébrer les archives de la francophonie, pour les chercheurs, les archivistes ou simplement les curieux!
Rejoignez-nous en ligne dès 13 h 30, heure normale de l’Est. Pour participer à ce webinaire sur Teams, vous devez entrer votre nom et votre adresse de courriel. Vous recevrez ainsi automatiquement par courriel le lien de l’activité. Vous pouvez le faire dès maintenant!
Invités
Erika Basque, archiviste de diffusion, Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson
Émilie Pigeon, directrice, Société historique de Saint-Boniface
Maurice Guibord, directeur général, Société historique francophone de la Colombie-Britannique
Yann Herry, Président de la Société d’histoire francophone du Yukon
Joseph Gagné, archiviste aux Archives nationales à Québec, BAnQ
Rénald Lessard, archiviste-coordonnateur aux Archives nationales à Québec, BAnQ
Dans le cadre du Mois de la Francophonie
En ligne En ligne Sainte-Adèle Laurentides Québec [{« type »: « link », « value »: « https://www.banq.qc.ca/calendrier/a-venir/145807 »}] https://events.teams.microsoft.com/event/f4bd00b4-c0e9-49ef-8456-f18e7a3e6560@bd0afe0e-492c-4254-9520-bcf19fc758e7
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie
Mikaël Theimer