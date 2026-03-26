Table ronde Arctique eldorado maritime ou zone à risques ? Mercredi 15

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15 18:30:00

Date(s) :

2026-04-15

L’Arctique n’est plus un espace isolé il est déjà parcouru par des routes maritimes et fréquenté par de nombreux navires. Mais aujourd’hui, l’intensification des usages et l’évolution des conditions climatiques viennent profondément transformer cet environnement.

Navigation commerciale, croisières, activités scientifiques les flux augmentent et les enjeux se multiplient dans un milieu toujours aussi exigeant. Cette évolution soulève des questions essentielles en matière de sécurité maritime, de régulation et de gestion des risques.

Cette table ronde propose un éclairage croisé à partir d’expertises complémentaires

• Mathieu Burnel, professionnel du secteur maritime et touristique, abordera les réalités concrètes de la navigation en Arctique conditions, contraintes et pratiques opérationnelles.

• Roberto Rivas Hermann, professeur d’innovation et d’organisation durable à la Nord University Business School, analysera l’évolution des flux, les usages actuels et les perspectives de développement des routes arctiques.

• Olivier Faury, professeur senior en logistique et transport international à l’EM Normandie, présentera les enseignements issus de 30 ans d’analyse d’accidentologie en zones polaires et les risques associés à l’augmentation du trafic.

Entre retours d’expérience, données concrètes et mise en perspective, cette rencontre permet de mieux comprendre un espace maritime déjà en activité, mais dont les équilibres restent particulièrement fragiles.

À partir de 12 ans.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Table ronde Arctique eldorado maritime ou zone à risques ? Mercredi 15

L’événement Table ronde Arctique eldorado maritime ou zone à risques ? Mercredi 15 Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie