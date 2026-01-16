Table ronde Atlanta 1996, le triangle d’or Festival du Journalisme Sportif

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 10:30:00

fin : 2026-02-04 12:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

Avec Marie-José Pérec (sous réserve), Jean Galfione (sous réserve) et Laura Flessel (sous réserve)

Intervenants

Jean Galfione

Marie-José Pérec (sous réserve)

Atlanta, été 1996 Marie-José Pérec et Jean Galfione entrent dans la légende. Trente ans plus tard, cette rencontre revient sur un moment fondateur du sport français, raconté par ceux qui l’ont vécu au sommet de leur art.

Date mercredi 4 février 2026

Horaire 10h30 12h00

Lieu Théâtre de Laval

Entrée libre, sur réservation .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

L’événement Table ronde Atlanta 1996, le triangle d’or Festival du Journalisme Sportif Laval a été mis à jour le 2026-01-16 par LAVAL TOURISME