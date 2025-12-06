Table ronde autour de la photographie Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Bernard Chéreau du Centre Photographique Henri Magron, anime cette table ronde en mettant à l’honneur le photographe normand Jean Poppé, portraitiste pendant plus de 40 ans à Dives-sur-Mer.
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
English : Table ronde autour de la photographie
Bernard Chéreau of the Centre Photographique Henri Magron, moderates this round-table discussion, focusing on Norman photographer Jean Poppé, a portraitist for over 40 years in Dives-sur-Mer.
German : Table ronde autour de la photographie
Bernard Chéreau vom Centre Photographique Henri Magron leitet die Gesprächsrunde und stellt den normannischen Fotografen Jean Poppé in den Mittelpunkt, der über 40 Jahre lang in Dives-sur-Mer als Porträtmaler tätig war.
Italiano :
Bernard Chéreau del Centre Photographique Henri Magron modera questa tavola rotonda in onore del fotografo normanno Jean Poppé, ritrattista per oltre 40 anni a Dives-sur-Mer.
Espanol :
Bernard Chéreau, del Centre Photographique Henri Magron, modera esta mesa redonda en homenaje al fotógrafo normando Jean Poppé, retratista durante más de 40 años en Dives-sur-Mer.
