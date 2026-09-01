Table ronde autour de l’écriture Médiathèque Magescq

Informations pratiques

Magescq

Table ronde autour de l’écriture

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

En compagnie de Déborah Azul et Fanny Geraldès, qui ont toutes deux écrit et publié en auto-édition, nous parlerons du plaisir d’écrire et d’aller jusqu’au bout d’un livre. Ce sera l’occasion pour ces écrivaines de nous présenter leurs romans

En compagnie de Déborah Azul et Fanny Geraldès, qui ont toutes deux écrit et publié en auto-édition, nous parlerons du plaisir d’écrire et d’aller jusqu’au bout d’un livre. Ce sera l’occasion pour ces écrivaines de nous présenter leurs romans .

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Table ronde autour de l’écriture

Together with Deborah Azul and Fanny Geraldés, who have both written and self-published books, we’ll talk about the joy of writing and seeing a book through to the end. This will be an opportunity for these authors to present their novels to us.

L’événement Table ronde autour de l’écriture Magescq a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS