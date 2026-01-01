Table ronde autour de l’enfantement L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Table ronde autour de l’enfantement

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

2026-01-31

La naissance est un événement hors du commun. Echangeons autour de ce moment si particulier. Si vous êtes futurs parents, nous pouvons répondre à vos questionnements sur votre projet de naissance. Si vous êtes déjà parents, nous pourrons discuter de votre expérience. Bruno Noyer (sage-femme) et Dominique Féat (infirmière) nous proposons depuis de nombreuses années des préparations à l’accouchement dans le respect de la physiologie pour les couples où nous abordons les besoins essentiels d’une femme qui accouche et nous donnons tous les outils pour être plus autonomes et acteurs possibles dans cette aventure extraordinaire de l’enfantement. .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

English : Table ronde autour de l’enfantement

