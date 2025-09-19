Table ronde autour de l’exposition C.B.R Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne

Table ronde autour de l’exposition C.B.R Vendredi 19 septembre, 18h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne

Rendez-vous à l’auditorium.

À l’occasion de l’exposition CBR, venez assister à la conférence menée par Fernand Maillot (collectionneur et membre de la SACSAM), Nicolas Claude (président de l’association des modélistes châlonnais) et Pierre Gandil (conservateur d’État des bibliothèques).

Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est La médiathèque Georges Pompidou vous accueille dans un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul Chemetov, architecte de renommée internationale.

Son offre documentaire est diversifiée et de qualité pour tous les publics. Accueil du public : prêt, conseils, aide à la recherche.

Grâce à ses fonds patrimoniaux, la médiathèque municipale de Châlons-en-Champagne est une « bibliothèque classée ». Elle a également obtenu le label d’État « BMVR » : Bibliothèque municipale à vocation régionale.

