Table ronde autour des métiers du textile dans le Cambrésis Médiathèque de Féchain Féchain

Table ronde autour des métiers du textile dans le Cambrésis Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Féchain Nord

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Rendez-vous le samedi 4 octobre pour redecouvrir les metiers du textile, dans notre région, en compagnie de Solange Meresse-Notebaert, auteure de Mon Onc d’Avesnes, autour d’une table ronde ouvert à tous.

Médiathèque de Féchain 34 rue Louis Chantreau, Féchain Féchain 59247 Nord Hauts-de-France 03 27 99 65 33 https://www.fechain.fr/La-bibliotheque-23.html https://www.facebook.com/MediathequeMunicipaledeFechain?locale=fr_FR
©CommunedeFéchain