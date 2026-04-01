Table ronde autour du livre Pôle Culturel L’Amérance Cancale

Cancale

Table ronde autour du livre

Pôle Culturel L’Amérance 5 Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

Date(s) :

2026-04-09

L’association littéraire Mots en escale invite cinq acteurs de la chaîne du livre à venir débattre autour de la question Quel lectorat demain ?

Auteur-illustrateur, traductrice, éditrice, libraire et bibliothécaire nous parleront de leur perception des lecteurs, de l’évolution de leur métier depuis dix ans et des pistes d’actions mises en place pour préserver le livre.

Aujourd’hui La lecture s’inscrit dans une chaîne culturelle plus vaste, plus souple, où chacun choisit le bon support au bon moment.

Mais le manque de temps libre mental, la difficulté à se poser, à s’ennuyer, à ralentir, a fait perdre au livre son rôle central dans la culture et la place de plus en plus importante de l’Intelligence Artificielle semble menacer la création.

Afin de redonner sa place au livre, il nous faut convaincre que le temps long à accorder aux choses mène plus loin et plus haut, alors que d’autres industries fournissent une pensée courte, sans bénéfice, privée de sens critique, d’imagination et d’empathie. Renforcer la solidarité et la mutualisation entre acteurs va également être le grand enjeu des années à venir. .

Pôle Culturel L’Amérance 5 Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 39 43 82

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L’événement Table ronde autour du livre Cancale a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel