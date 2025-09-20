Table ronde avec François Breton, architecte des bâtiments de France et Stéphane Fernandez, architecte de la future médiathèque de Carcassonne Médiathèque Grain d’Sel Carcassonne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Une présentation de documents conservés au titre des fonds patrimoniaux, éclairée par des supports élaborés en interne, permettra au public de mesurer l’évolution des sites concernés. Une table ronde réunira François Breton, architecte des bâtiments de France, et Stéphane Fernandez, lauréat du concours d’architecture pour la construction d’une médiathèque cœur de réseau à Carcassonne, pour interroger la méthode de travail et les partis pris dans le cadre d’une construction contemporaine face à un ensemble aussi prestigieux que la cité de Carcassonne.

Le département de l’Aude porte candidature pour l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO des forteresses royales du Languedoc dont l’examen devrait aboutir en juillet 2026. Ces huit monuments – le château et les remparts de la cité Carcassonne, ainsi que les châteaux d’Aguilar, Lastours, Peyrepertuse, Puylaurens, Quéribus, Termes et Montségur en Ariège – offrent un témoignage exceptionnel de l’architecture militaire médiévale. Surtout, ils interrogent notre capacité à préserver un patrimoine emblématique tout en répondant aux enjeux contemporains : transmission d’un héritage aux générations futures, mais aussi exigences d’un aménagement du territoire moderne et durable.

Médiathèque Grain d’Sel Rue Fédou, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 10 35 50 https://mediatheque.carcassonne-agglo.fr/fr/index.html [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@carcassonne-agglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 10 35 50 »}] Sur une superficie de plus de 700 m², situé entre la Bastide et l’Aude à Carcassonne, Grain d’sel est principalement destiné au public adulte et adolescent, mais il propose également des services de ludothèque ouverts à tous, ainsi qu’un espace « Facile à lire ».

