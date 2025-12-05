Table ronde avec Françoise Delorme Médiathèque La Passerelle Ornans

Table ronde avec Françoise Delorme Médiathèque La Passerelle Ornans vendredi 5 décembre 2025.

Table ronde avec Françoise Delorme

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-12-05

La médiathèque La Passerelle vous propose une table ronde avec l’autrice Françoise Delorme autour de ses œuvres. Une rencontre coanimée par les poètes et romanciers Bruno Berchoud et Pierrick de Chermont.

En partenariat avec Les Estivales de Lods en toutes saisons

Le vendredi 5 décembre à 19h
Médiathèque La Passerelle
Entrée libre

Sur inscription
> au 03 81 62 40 38
> ou à mediatheque@ornans.fr   .

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38  mediatheque@ornans.fr

English : Table ronde avec Françoise Delorme

German : Table ronde avec Françoise Delorme

Italiano :

Espanol :

L’événement Table ronde avec Françoise Delorme Ornans a été mis à jour le 2025-11-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON