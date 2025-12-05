Table ronde avec Françoise Delorme Médiathèque La Passerelle Ornans
La médiathèque La Passerelle vous propose une table ronde avec l’autrice Françoise Delorme autour de ses œuvres. Une rencontre coanimée par les poètes et romanciers Bruno Berchoud et Pierrick de Chermont.
En partenariat avec Les Estivales de Lods en toutes saisons
Le vendredi 5 décembre à 19h
Entrée libre
Sur inscription
> au 03 81 62 40 38
> ou à mediatheque@ornans.fr .
