Informations pratiques

Poucharramet

TABLE RONDE AVEC LA P’TITE BLAN « DU POIL SOUS LES BRAS »

MÉDIATHÈQUE DE POUCHARRAMET 8 Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17 15:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Etre allié.es contre les violences de genre, est-ce possible ? »

Côté pile, La p’tite Blan réalise et anime l’émission féministe, crypto-lesbienne et pseudo intello, Du Poil sous les bras, diffusée en FM depuis 9 ans sur plus d’une soixantaine de radios associatives locales en France et ailleurs aussi. Côté face, La p’tite Blan s’intéresse au transfert de connaissances issues de la recherche dans le champ social du handicap

Blandine Lacour, journaliste et réalisatrice du podcast Du Poil sous les bras

Du Poil sous les bras, c’est un grand entretien avec une personnalité qui grâce à son apport théorique ou pratique nous aide à comprendre les systèmes de domination et à agir pour plus d’égalité, d’équité et d’éthique. Et donc pour plus de justice sociale ! .

MÉDIATHÈQUE DE POUCHARRAMET 8 Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

« Is it possible to stand together against gender-based violence? »

L’événement TABLE RONDE AVEC LA P’TITE BLAN « DU POIL SOUS LES BRAS » Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE