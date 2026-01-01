Table ronde avec Laurence Paoli, Flore Samaran et Laura Ceyrac Square Monseigneur Roull Brest
Table ronde avec Laurence Paoli, Flore Samaran et Laura Ceyrac Square Monseigneur Roull Brest mardi 27 janvier 2026.
Début : 2026-01-27 18:00:00
fin : 2026-01-27 19:00:00
2026-01-27
Le chant perdu des baleines. Quand la pollution sonore étouffe les voix de l’océan éd. Actes Sud
Les activités humaines transforment l’océan en un monde de bruit transport maritime, prospection sismique, exercices militaires… Dans Le chant perdu des baleines, Laurence Paoli mène une enquête passionnante sur cette pollution sonore sous-marine, ses conséquences dramatiques sur les espèces marines et les solutions pour les préserver.
Elle dialoguera avec Flore Samaran, cétologue à l’ENSTA et spécialiste des baleines bleues, qui développe des technologies innovantes pour enregistrer le son des animaux marins et Laura Ceyrac, experte en réglementation ayant travaillé sur une plate-forme pétrolière à travers le monde et avec des ONG à la Réunion pour le recensement des baleines. Ensemble, elles partageront leurs connaissances et leurs engagements pour protéger les voix de l’océan.
Informations pratiques
Durée 1h
Gratuit
Sur inscription .
Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
