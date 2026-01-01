Table ronde avec Laurence Paoli, Flore Samaran et Laura Ceyrac Square Monseigneur Roull Brest

Table ronde avec Laurence Paoli, Flore Samaran et Laura Ceyrac

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 18:00:00

fin : 2026-01-27 19:00:00

Date(s) :

2026-01-27

Le chant perdu des baleines. Quand la pollution sonore étouffe les voix de l’océan éd. Actes Sud

Les activités humaines transforment l’océan en un monde de bruit transport maritime, prospection sismique, exercices militaires… Dans Le chant perdu des baleines, Laurence Paoli mène une enquête passionnante sur cette pollution sonore sous-marine, ses conséquences dramatiques sur les espèces marines et les solutions pour les préserver.

Elle dialoguera avec Flore Samaran, cétologue à l’ENSTA et spécialiste des baleines bleues, qui développe des technologies innovantes pour enregistrer le son des animaux marins et Laura Ceyrac, experte en réglementation ayant travaillé sur une plate-forme pétrolière à travers le monde et avec des ONG à la Réunion pour le recensement des baleines. Ensemble, elles partageront leurs connaissances et leurs engagements pour protéger les voix de l’océan.

Informations pratiques

Durée 1h

Gratuit

Sur inscription .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Table ronde avec Laurence Paoli, Flore Samaran et Laura Ceyrac

L’événement Table ronde avec Laurence Paoli, Flore Samaran et Laura Ceyrac Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue