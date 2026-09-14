Table ronde avec le podcast « Passion Médiévistes » et ouverture nocturne de l’exposition « HeROIc » Angers
samedi 14 novembre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Table ronde avec le podcast « Passion Médiévistes » et ouverture nocturne de l’exposition « HeROIc »
2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 18:00:00
fin : 2026-11-14 21:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Ne manquez pas cette soirée au château d’Angers pour découvrir l’exposition « HeROIc » et assister en direct au célèbre podcast de « Passion Médiévistes » dans la galerie de l’Apocalypse ! .
2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Table ronde avec le podcast « Passion Médiévistes » et ouverture nocturne de l’exposition « HeROIc » Angers a été mis à jour le 2026-09-06 par Destination Angers
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