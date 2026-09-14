Informations pratiques

Angers

Table ronde avec le podcast « Passion Médiévistes » et ouverture nocturne de l’exposition « HeROIc »

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 18:00:00

fin : 2026-11-14 21:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Ne manquez pas cette soirée au château d’Angers pour découvrir l’exposition « HeROIc » et assister en direct au célèbre podcast de « Passion Médiévistes » dans la galerie de l’Apocalypse ! .

2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Table ronde avec le podcast « Passion Médiévistes » et ouverture nocturne de l’exposition « HeROIc » Angers a été mis à jour le 2026-09-06 par Destination Angers