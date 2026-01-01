Table ronde avec Véronique CABUT et Laurent JOLY Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Table ronde avec Véronique CABUT et Laurent JOLY

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Début : 2026-01-29 18:00:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Table ronde avec Véronique CABUT et Laurent JOLY, historien et directeur de recherche au CNRS, commissaires de l’exposition. Rencontre-dédicace en partenariat avec les libraires de Vichy à l’issue de la séquence.

Round-table discussion with Véronique CABUT and Laurent JOLY, historian and director of research at the CNRS, curators of the exhibition. Book-signing in partnership with Vichy booksellers at the end of the sequence.

