Table ronde avec Véronique CABUT et Laurent JOLY Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Table ronde avec Véronique CABUT et Laurent JOLY
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Début : 2026-01-29 18:00:00
Table ronde avec Véronique CABUT et Laurent JOLY, historien et directeur de recherche au CNRS, commissaires de l’exposition. Rencontre-dédicace en partenariat avec les libraires de Vichy à l’issue de la séquence.
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
English :
Round-table discussion with Véronique CABUT and Laurent JOLY, historian and director of research at the CNRS, curators of the exhibition. Book-signing in partnership with Vichy booksellers at the end of the sequence.
