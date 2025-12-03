Table ronde, Café Dys Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 15:00 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
Avec les associations Valentin Haüy et APEDys44 et les éditions ZéTooLu.Venez échanger autour des troubles dys avec des associations et une éditrice spécialisée, et découvrir des solutions pour lire autrement !Stands de découvertes et d’échanges de 15h à 18h30, table ronde de 16h à 17h30
Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron 44220
02 40 38 38 38 http://mediatheque.ville-coueron.fr mediatheque@mairie-coueron.fr https://mediatheque.ville-coueron.fr/Default/search.aspx#/Detail/(query:(Id:’9_OFFSET_0′