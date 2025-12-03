Table ronde, Café Dys Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 15:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Avec les associations Valentin Haüy et APEDys44 et les éditions ZéTooLu.Venez échanger autour des troubles dys avec des associations et une éditrice spécialisée, et découvrir des solutions pour lire autrement !Stands de découvertes et d’échanges de 15h à 18h30, table ronde de 16h à 17h30

Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron 44220

02 40 38 38 38 http://mediatheque.ville-coueron.fr mediatheque@mairie-coueron.fr https://mediatheque.ville-coueron.fr/Default/search.aspx#/Detail/(query:(Id:’9_OFFSET_0′