TABLE RONDE : Cap vers la transformation durable ! HEC Paris Jouy-en-Josas

TABLE RONDE HEC Paris : Cap vers la transformation durable !

Dirigeants, managers, responsables RSE, porteurs de projets de transformation :

Vous êtes en première ligne pour intégrer les enjeux ESG, mobiliser vos équipes et piloter des changements profonds dans vos organisations.

Mais comment sortir des déclarations d’intention pour engager une transformation durable, concrète et alignée avec vos objectifs stratégiques ?

Intervenants :

Françoise CHEVALIER, Professeure associée à HEC Paris et Directrice académique du Certificat Piloter la transformation vers le développement durable, partagera son regard sur les dynamiques de transformation en entreprise.

Elle sera accompagnée de deux alumni du certificat :

Carmen BERTOJO, Directrice Générale

Guillaume DUBOIS, Directeur Sustainability

Ils reviendront sur leur expérience, les outils mobilisés et l’impact réel observé dans leurs contextes professionnels.

Enfin, Sandrine MÉRIAN, Consultant formation, présentera les spécificités du programme Piloter la transformation vers le Développement durable, ses modalités et répondra à toutes vos questions pratiques.

Participez à cette table ronde HEC Paris pour découvrir comment passer à l’action, et faire du développement durable un véritable levier de transformation et de performance.

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-05T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-05T13:30:00.000+02:00

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/table-ronde-cap-vers-la-transformation-durable

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines