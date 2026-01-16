Table Ronde – Carl Orff Maison Heinrich Heine Paris

Compositeur mythique et controversé, Carl Orff (1895-1982) reste inséparable de son chef d’œuvre Carmina Burana,

devenu un monument de la culture mondiale. Dans cette première

biographie française, Jean-Philippe Thiellay retrace le parcours d’un

créateur singulier, passionné de théâtre, d’Antiquité et de pédagogie

musicale, qui traversa le siècle allemand et ses bouleversements.

À l’occasion de cette parution, la Maison Heinrich Heine propose une

rencontre animée par Bertrand Dermoncourt, directeur de Radio Classique,

journaliste et éditeur, en présence de l’auteur, de Jean-Marc Dreyfus

et du compositeur Benoît Menut, pour confronter les regards de

l’historien, du musicologue et de l’artiste.

Une vente du livre est prévue à l’issue de l’événement. Le paiement ne peut s’effectuer qu’en espèces et par chèque.

Le mardi 03 février 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/carl-orff/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine



