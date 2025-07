Table Ronde Club Gestion de Patrimoine HEC Alumni Paris

Table Ronde Club Gestion de Patrimoine HEC Alumni Paris mercredi 9 juillet 2025.

Le club Gestion de Patrimoine et Asset Management a le plaisir de vous inviter à une table ronde pour débattre du thème :

« Asset Management et ESG : stop ou encore ? »

Ces investisseurs nous feront part de leur expérience :

Gabrielle Bodel, Responsable ISR, Malakoff Humanis

Martine de Fréminville, Directeur Général Adjoint, gérante obligataire, Prévoir Asset Management

Vanessa Gardelle, Consultante Associée, Insti7

Aurélien Leguay, Directeur Délégué des Investissements, Groupe Agrica

Le débat sera animé par :

Mathieu Philippe (HEC 2005), Co-fondateur et Président, Colville Capital Partners

L’évènement se déroulera :

LE MERCREDI 09 JUILLET 2025

À 18h30

AU CLUB HEC ALUMNI

9 avenue Franklin Roosevelt – 75008 Paris

Le débat sera suivi d’un cocktail convivial en présence des intervenants.

