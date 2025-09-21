Table ronde : « Comment accompagner et valoriser la transmission des savoir-faire en Grand Est ? » Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

La table ronde propose une réflexion collective sur la transmission des savoir-faire et leur valorisation dans la région Grand Est. Elle réunit artisans, artistes, acteurs institutionnels et politiques pour échanger sur les enjeux liés à la pérennité des métiers d’art et à la multiplicité des formes que prend la transmission. L’accent sera mis sur les initiatives locales et les dispositifs de soutien. L’objectif est de mettre en lumière les dynamiques régionales favorisant la reconnaissance et la transmission du patrimoine culturel immatériel.

Modératrice : Jeanne Lamarquette, Institut pour les Savoir-Faire Français.

Intervenants :

– Camille Bault, Institut pour les Savoir-Faire Français

– Laurence Bost, artiste peintre

– Olivier Jacquot, conseiller en formation continue, Rectorat de la région académique Grand Est et de l’académie de Nancy-Metz

– Valérie Debord, première vice-présidente de la Région Grand Est

– Hubert Haberbusch, Maître d’art, restaurateur de véhicules de collection.

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 81 10 32 http://www.abbaye-premontres.com/ L’Abbaye des Prémontrés, monument historique du XVIIIe siècle, est considérée comme l’un des plus beaux exemples d’architecture monastique de Lorraine. Édifiée de 1705 à 1735, l’abbaye est riche d’une histoire longue et mouvementée. Autrefois monastère des chanoines de l’ordre des Prémontrés jusqu’à la Révolution française, puis Petit Séminaire diocésain au XIXe siècle, elle devient hôpital civil dès 1912, puis militaire pendant les deux Guerres mondiales.

En septembre 1944, l’édifice est lourdement touché par les bombardements et laissé à l’état de ruine pendant près de 20 ans. Grâce à l’engagement de quelques fervents défenseurs du patrimoine, le monument est sauvé de la destruction et restauré en totalité dès la fin des années 1950. La seule partie n’ayant pas été touchée, le chœur, a fait l’objet d’un important chantier de restauration de 2014 à 2019, redonnant vie à un somptueux décor baroque.

Depuis 1964, l’abbaye est entièrement gérée par une association loi 1901 (à but non lucratif), qui lui donne un nouveau souffle en la transformant en centre culturel, aujourd’hui fréquenté par près de 90 000 visiteurs par an. Tout au long de l’année, l’Abbaye des Prémontrés présente une programmation culturelle riche et variée, mêlant expositions d’art, théâtre, conférences, événements thématiques et rencontres gastronomiques. Deux parkings gratuits sont disponibles à l’avant et à l’arrière du monument, à proximité du centre-ville et de la gare de Pont-à-Mousson. Le site est accessible depuis l’A31.

