Table ronde « Comment les artistes font revivre d’illustres figures du passé ? » Bibliothèque Pierre Goy Annemasse
Table ronde « Comment les artistes font revivre d’illustres figures du passé ? » Bibliothèque Pierre Goy Annemasse vendredi 19 septembre 2025.
Table ronde « Comment les artistes font revivre d’illustres figures du passé ? » Vendredi 19 septembre, 19h00 Bibliothèque Pierre Goy Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:30:00
Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:30:00
Table ronde « Comment les artistes font revivre d’illustres figures du passé ? » avec Jean-David Morvan, scénariste de BD, Philippe Nessmann et Clothilde Espié pour leur ouvrage « Te souviens-tu Marianne ? », Florian Geyer, cinéaste.
Bibliothèque Pierre Goy 4 place du Clos Fleury, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 95 89 09 http://www.annemasse.fr/Culture/Vie-culturelle/Bibliotheques [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 95 89 09 »}] Bibliothèque municipale.
Table ronde « Comment les artistes font revivre d’illustres figures du passé ? » avec Jean-David Morvan, scénariste de BD, Philippe Nessmann et Clothilde Espié pour leur ouvrage « Te souviens-tu ? »,…
©Ministère de la Culture