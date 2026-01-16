Table ronde Cyclisme féminin, un nouveau récit ? Festival du Journalisme Sportif Laval
Table ronde Cyclisme féminin, un nouveau récit ? Festival du Journalisme Sportif Laval mercredi 4 février 2026.
Table ronde Cyclisme féminin, un nouveau récit ? Festival du Journalisme Sportif
29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 18:00:00
fin : 2026-02-04 19:30:00
Date(s) :
2026-02-04
Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
avec les membres des équipes FDJ-UNITED et Mayenne-Monbana-My Pie
Intervenants
Équipes FDJ-UNITED
Équipes Mayenne-Monbana-My Pie
Longtemps resté en marge, le cyclisme féminin avance désormais à visage découvert. Les courses gagnent en visibilité, les trajectoires s’affirment, les histoires s’écrivent autrement. Cette table ronde interroge la construction d’un récit nouveau, libéré de la comparaison, enfin regardé pour lui-même.
Date mercredi 4 février 2026
Horaire 18h00 19h30
Lieu Avant-Scène
Entrée libre, sur réservation .
29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.
L’événement Table ronde Cyclisme féminin, un nouveau récit ? Festival du Journalisme Sportif Laval a été mis à jour le 2026-01-16 par LAVAL TOURISME