Table ronde Cyclisme féminin, un nouveau récit ? Festival du Journalisme Sportif Laval

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

avec les membres des équipes FDJ-UNITED et Mayenne-Monbana-My Pie

Intervenants

Équipes FDJ-UNITED

Équipes Mayenne-Monbana-My Pie

Longtemps resté en marge, le cyclisme féminin avance désormais à visage découvert. Les courses gagnent en visibilité, les trajectoires s’affirment, les histoires s’écrivent autrement. Cette table ronde interroge la construction d’un récit nouveau, libéré de la comparaison, enfin regardé pour lui-même.

Date mercredi 4 février 2026

Horaire 18h00 19h30

Lieu Avant-Scène

Entrée libre, sur réservation .

29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

