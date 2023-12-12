Table ronde de la jeunesse École de la 2e Chance Marseille 15e Arrondissement

Table ronde de la jeunesse

Vendredi 12 décembre 2025 de 15h à 19h. École de la 2e Chance 360 chemin de la Madrague Ville Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un événement pour les jeunes, par les jeunes

La Ville de Marseille organise la 2e édition des Tables Rondes de la Jeunesse, le vendredi 12 décembre, de 15h à 19h, à l’École de la 2e Chance, 360 chemin de la Madrague Ville, 15e, en présence de Philippe Pujol, journaliste et écrivain spécialiste du narcotrafic et de nombreux acteurs engagés pour la jeunesse.



Face à l’actualité dramatique touchant la jeunesse marseillaise, la Ville de Marseille souhaite réaffirmer son engagement en faveur des jeunes et de leur avenir. Cette rencontre vise à remettre les jeunes au cœur des décisions qui les concernent et à favoriser un dialogue direct et constructif, avec la participation de professionnels de la jeunesse, des acteurs institutionnels, du Conseil Municipal des Jeunes, des associations de jeunes et les familles des victimes.



A l’issue de la table ronde, le documentaire On n’est pas des racailles de Djamel Mazi sera diffusé.



Trois thématiques au cœur des débats



Les discussions s’articuleront autour de trois axes majeurs



– l’engagement de la jeunesse marseillaise

– le narcotrafic

– la prostitution.



Les objectifs



– encourager une parole libre,

– identifier des solutions concrètes

coconstruire des réponses adaptées aux défis rencontrés par la jeunesse marseillaise.



Une invitation à la participation collective



Dans la continuité des tables rondes menées l’année dernière dans tous les secteurs municipaux, la Ville de Marseille invite l’ensemble des acteurs mobilisés pour la jeunesse à participer avec les jeunes à ce temps de réflexion et de construction collective. Cet événement offre une véritable opportunité de mettre en place des solutions pour améliorer les parcours et les perspectives des jeunes Marseillaises et Marseillais.





