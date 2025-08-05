Table ronde Découvrir le livre d’artistes Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

samedi 7 février 2026.

Table ronde Découvrir le livre d’artistes

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Marie Thamin et Alain Le Beuze

Un moment d’échange avec l’artiste Marie Thamin et le poète Alain Le Beuze qui se sont associés pour réaliser le livre Césure. Ils présenteront la genèse de leurs livres d’artistes et en expliqueront la réalisation.

Animation proposée dans le cadre de l’exposition La couleur des mots .

Public adulte. Sur inscription. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

