Table ronde « Du fait divers à la fiction » Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Table ronde « Du fait divers à la fiction » Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron vendredi 26 septembre 2025.

Table ronde « Du fait divers à la fiction »

Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Table ronde « Du fait divers à la fiction » autour du roman de l’auteur Eric Goffin, Un pays sans chemin.

Rendez-vous le vendredi 26 septembre à 18h à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron pour une table ronde « Du fait divers à la fiction » autour du roman de l’auteur Eric Goffin en partenariat avec l’association « Culture Art Polar Sud Aveyron ».

Sont prévus ensuite dédicace du roman (19h-19h15) et pot de l’amitié. .

Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21

English :

Round-table discussion « From news to fiction » on author Eric Goffin’s novel Un pays sans chemin.

German :

Rundtischgespräch « Von der wahren Begebenheit zur Fiktion » über den Roman des Autors Eric Goffin, Un pays sans chemin.

Italiano :

Tavola rotonda su « Du fait divers à la fiction », tratto dal romanzo di Eric Goffin Un pays sans chemin.

Espanol :

Mesa redonda sobre « Du fait divers à la fiction », basada en la novela de Eric Goffin Un pays sans chemin.

L’événement Table ronde « Du fait divers à la fiction » Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)