Table ronde « Du fait divers à la fiction » Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron vendredi 26 septembre 2025.
Table ronde « Du fait divers à la fiction » autour du roman de l’auteur Eric Goffin, Un pays sans chemin.
Rendez-vous le vendredi 26 septembre à 18h à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron pour une table ronde « Du fait divers à la fiction » autour du roman de l’auteur Eric Goffin en partenariat avec l’association « Culture Art Polar Sud Aveyron ».
Sont prévus ensuite dédicace du roman (19h-19h15) et pot de l’amitié. .
Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21
English :
Round-table discussion « From news to fiction » on author Eric Goffin’s novel Un pays sans chemin.
German :
Rundtischgespräch « Von der wahren Begebenheit zur Fiktion » über den Roman des Autors Eric Goffin, Un pays sans chemin.
Italiano :
Tavola rotonda su « Du fait divers à la fiction », tratto dal romanzo di Eric Goffin Un pays sans chemin.
Espanol :
Mesa redonda sobre « Du fait divers à la fiction », basada en la novela de Eric Goffin Un pays sans chemin.
