Table Ronde Dystopies Inventer d’autres mondes, résister au nôtre | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table Ronde Dystopies Inventer d’autres mondes, résister au nôtre | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Dystopies inventer d’autres mondes, résister au nôtre réunit Tosca Noury, Chloé Vollmer-Lo et Nelly Sanoussi pour explorer des mondes où les sociétés vacillent et les libertés sont menacées. Fuites, interdits, contrôle des corps et des mémoires… leurs univers vertigineux interrogent ce que nos peurs disent de notre présent et de nos possibles.

Avec Dissidentes, L’Institut du Nouveau Lendemain et Demain la lune sera rouge, elles mettent en scène des héroïnes qui résistent, questionnent le pouvoir et inventent d’autres façons de vivre. Trois visions fortes pour réfléchir à l’effondrement, au contrôle social et à la capacité des femmes à survivre et à se réinventer. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

