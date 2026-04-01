Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Table-ronde – Écrire dans les marges Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes

Table-ronde – Écrire dans les marges Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes

Table-ronde – Écrire dans les marges Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Le Tambour - Université Rennes 2 (Rennes)

Adresse : Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T19:30:00+02:00

Tarif : Gratuit, sur réservation

Table-ronde – Écrire dans les marges Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Jeudi 9 avril, 18h00 Gratuit, sur réservation

Table-ronde en présence de Simon Blanckaert (Université de Mons), Caroline Cieslik (EESAB), Tristan Deplus (Rennes 2), Marion Nielsen (ENSAD-PSL) et animée par Justinien Tribillon (ENSAD-PSL)

Cette table ronde interroge les spécificités de ces territoires perçus comme marges et les méthodes et pratiques spécifiques pour les aborder.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-09T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-09T19:30:00.000+02:00

1
http://www.univ-rennes2.fr  https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/table-ronde-ecrire-dans-marges

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Université Rennes 2


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)