Table ronde en hommage au philosophe à GILLES DELEUZE Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Table ronde en hommage au philosophe à GILLES DELEUZE

Salle Laurentine Teillet 9-7 Rue Jean Teilliet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

L’association IMPACT vous convie à un rendez-vous culturel d’exception en hommage au grand philosophe Gilles Deleuze. Au centre culturel Laurentine Teillet de Saint-Junien, une table ronde conviviale et inspirante réunira passionnés et curieux autour de son œuvre et de sa pensée toujours aussi vivante, en présence de sa fille. Un moment d’échanges et de réflexion pour redécouvrir un esprit libre et visionnaire.

La rencontre se poursuivra au Ciné-Bourse avec la projection du film Jamais contente d’Émilie Deleuze, une comédie tendre et malicieuse qui évoque avec justesse les élans et les doutes de l’adolescence. Une belle invitation à célébrer la pensée, le cinéma et le plaisir de partager des idées ! .

Salle Laurentine Teillet 9-7 Rue Jean Teilliet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine capcc.sj@gmail.com

