Table ronde « En quête d’équilibre pratiques sportives et territoires en transition » avec Xavier Thévenard
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 16:00:00
2025-09-06
A l’occasion de l’événement Sport For Future, participez à la table ronde En quête d’équilibre pratiques sportives et territoires en transition avec comme invités des athlètes et personnalités engagés.
Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English :
As part of the Sport For Future event, take part in the round table discussion “In search of balance: sports practices and territories in transition” with guest athletes and committed personalities.
German :
Nehmen Sie anlässlich der Veranstaltung Sport For Future an der Podiumsdiskussion « Auf der Suche nach dem Gleichgewicht: Sportpraktiken und Gebiete im Übergang » teil, zu der engagierte Athleten und Persönlichkeiten eingeladen sind.
Italiano :
Nell’ambito dell’evento Sport For Future, partecipate alla tavola rotonda « Alla ricerca dell’equilibrio: pratiche sportive e territori in transizione », con la partecipazione di atleti e personalità impegnate.
Espanol :
En el marco del evento Sport For Future, participe en la mesa redonda titulada « En busca del equilibrio: prácticas deportivas y territorios en transición », en la que intervendrán atletas y personalidades comprometidas.
