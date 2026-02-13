Table ronde : Est-il encore possible de penser librement ?, Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale, Brest

Table ronde : Est-il encore possible de penser librement ? Jeudi 2 avril, 13h00 Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T13:00:00+02:00 – 2026-04-02T14:30:00+02:00

Fin : 2026-04-02T13:00:00+02:00 – 2026-04-02T14:30:00+02:00

A l’heure où les notions de liberté d’expression et de censure reviennent dans le débat public, comment définir ce qui nous arrive.

De la liberté d’informer aux libertés académiques, de l’autocensure aux volontés de réduire la diversité des opinions, notre époque est soumise à de nombreux défis dans ces domaines. Quels enseignements pouvons-nous tirer de l’histoire pour comprendre ce qui nous arrive et nous permettre d’exercer, par le droit et la pensée critique, notre liberté de pensée et d’expression ?

Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale 6 rue du Bouguen, 29200 Brest Brest 29200 Bellevue Finistère Bretagne

Une approche transversale pour aborder la désinformation, la liberté d’expression et l’autocensure