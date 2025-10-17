Table ronde et dédicace Atlantique, le grand livre de l’océan rue Audebert Rochefort

Table ronde et dédicace Atlantique, le grand livre de l’océan rue Audebert Rochefort vendredi 17 octobre 2025.

rue Audebert Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Table ronde et la dédicace du beau livre Atlantique .

rue Audebert Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com

English : Round table discussion and book signing: Atlantique, the great book of the ocean

Round table discussion and book signing for the beautiful book ‘Atlantique’.

German : Podiumsdiskussion und Signierstunde: Atlantique, das große Buch über den Ozean

Podiumsdiskussion und Signierstunde des Bildbandes „Atlantique“.

Italiano :

Tavola rotonda e firma del bellissimo libro Atlantique .

Espanol :

Mesa redonda y firma del hermoso libro Atlantique .

