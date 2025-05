Table-ronde Et si on en parlait Que voulons-nous dans nos assiettes ? – Figeac, 6 juin 2025 18:00, Figeac.

Événement citoyen À Figeac dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial du Grand Figeac, l’écol’lieu de La Vinadie organise sa première soirée publique participative Et si on en parlait Que voulons-nous dans nos assiettes ? Un temps fort autour d’un film ARTE, d’un buffet local et de discussions ouvertes.

L’écol’lieu est un collectif territorial, porté par le lycée agricole de Figeac, mais aussi par de nombreuses associations, collectivités et institutions locales ensemble, nous construisons des événements pour réfléchir et agir collectivement sur notre alimentation et notre territoire. Un événement labellisé Journées Nationales de l’Agriculture. Vendredi 6 juin à 18h Espace François Mitterrand, à Figeac

tout public, familles bienvenues .

espace mitterrand

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 53 43 93

English :

Citizen event? In Figeac, as part of the Projet Alimentaire Territorial du Grand Figeac, the La Vinadie school is organizing its first participatory public evening: « Et si on en parlait Que voulons-nous dans nos assiettes? » (What do we want on our plates?) The event will feature an ARTE film, a local buffet and open discussion.

German :

Bürgerliche Veranstaltung ? In Figeac organisiert die Ecol?lieu de La Vinadie im Rahmen des Projet Alimentaire Territorial du Grand Figeac ihren ersten öffentlichen partizipativen Abend: « Und wenn wir darüber reden: Was wollen wir auf unseren Tellern? » Ein Highlight rund um einen ARTE-Film, ein lokales Buffet und offene Diskussionen.

Italiano :

Evento cittadino? A Figeac, nell’ambito del progetto territoriale alimentare Greater Figeac, la scuola La Vinadie organizza la sua prima serata pubblica: « Et si on en parlait: Que voulons-nous dans nos assiettes? L’evento prevede la proiezione di un film di ARTE, un buffet locale e discussioni aperte.

Espanol :

Evento ciudadano ? En Figeac, en el marco del Proyecto Alimentario Territorial del Gran Figeac, la escuela La Vinadie organiza su primera velada ciudadana: « Et si on en parlait: ¿Qué voulons-nous dans nos assiettes? El acto incluirá una película de ARTE, un bufé local y debates abiertos.

