Table-ronde Explorer les intelligences Structure Multifonctionnelle du Val Marie Thionville vendredi 10 octobre 2025.

Structure Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des Ecoliers Thionville Moselle

Pour la 4e année consécutive, Des Mots & Débats et la Coordination nord-mosellane de la Fête de la Science s’associent et vous proposent une table ronde autour de la thématique nationale de la Fête de la Science, EXPLORER LES INTELLIGENCES.

Longtemps a dominé une vision restreinte de l’intelligence, illustrée par le fameux test de QI qui la réduisait au raisonnement logique et aux seuls humains. Depuis on a enrichi sa compréhension, ce qui a conduit à en multiplier les formes. L’intelligence se dit aujourd’hui au pluriel pratique, émotionnelle, sociale, etc. On l’attribue aussi plus largement aux

bébés, aux animaux et même aux machines avec la fameuse IA.

Cette diversité pose des questions passionnantes s’agit-il encore d’une même intelligence ou faut-il lui reconnaître des modalités différentes ? Et de quelles façons les autres intelligences celles des animaux ou des machines, si elles existent bien nous obligent-elles à repenser notre propre intelligence ?

Pour explorer ensemble ces intelligences multiples et nous aider à y voir plus clair dans les questions qu’elles soulèvent, nous avons la chance d’accueillir pour cette table-ronde trois personnalités qui connaissent bien le sujet.

Réservation conseillée https://tinyurl.com/DMDINTELTout public

Structure Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des Ecoliers Thionville 57100 Moselle Grand Est associationdesmotsetdebats@gmail.com

English :

For the 4th year running, Des Mots & Débats and the Coordination nord-mosellane de la Fête de la Science are teaming up to bring you a round-table discussion on the national theme of the Fête de la Science, EXPLORING INTELLIGENCE.

For a long time, a restricted vision of intelligence dominated, illustrated by the famous IQ test which reduced it to logical reasoning and to humans alone. Since then, the understanding of intelligence has been enriched, leading to a multiplication of its forms. Today, intelligence is said in the plural: practical, emotional, social and so on. It is also attributed more widely: to babies

animals and even to machines with the famous AI.

This diversity raises fascinating questions: is it still the same intelligence, or does it have different modalities? And in what ways do other intelligences those of animals or machines, if they do exist force us to rethink our own intelligence?

To explore these multiple intelligences together, and help us see more clearly the questions they raise, we are fortunate to welcome to this round-table discussion three personalities who know the subject well.

Reservations recommended: https://tinyurl.com/DMDINTEL

German :

Zum vierten Mal in Folge haben sich Des Mots & Débats und die Koordination der Fête de la Science Nord-Moselle zusammengeschlossen und bieten Ihnen eine Podiumsdiskussion zum nationalen Thema der Fête de la Science, EXPLORER LES INTELLIGENCES (Erforschung der Intelligenz).

Lange Zeit herrschte eine eingeschränkte Sicht der Intelligenz vor, die durch den berühmten IQ-Test veranschaulicht wurde, der sie auf logisches Denken und den Menschen reduzierte. Seitdem wurde das Verständnis der Intelligenz erweitert, was dazu geführt hat, dass es immer mehr Formen der Intelligenz gibt. Heute wird Intelligenz im Plural verwendet: praktische, emotionale, soziale usw. Intelligenz. Sie wird auch weiter gefasst, z. B. bei

die Intelligenz von Kindern, Tieren und sogar von Maschinen wie der berühmten KI.

Diese Vielfalt wirft spannende Fragen auf: Handelt es sich noch um ein und dieselbe Intelligenz oder muss man ihr unterschiedliche Ausprägungen zugestehen? Und auf welche Weise zwingen uns andere Intelligenzen die von Tieren oder Maschinen, falls es sie überhaupt gibt dazu, unsere eigene Intelligenz zu überdenken?

Um diese multiplen Intelligenzen gemeinsam zu erforschen und uns zu helfen, die Fragen, die sie aufwerfen, klarer zu sehen, haben wir das Glück, für diese Diskussionsrunde drei Persönlichkeiten begrüßen zu können, die sich mit diesem Thema gut auskennen.

Reservierung empfohlen: https://tinyurl.com/DMDINTEL

Italiano :

Per il quarto anno consecutivo, Des Mots & Débats e il Coordinamento della Festa della Scienza della Mosella settentrionale uniscono le forze per proporre una tavola rotonda sul tema nazionale della Festa della Scienza, ESPLORARE L’INTELLIGENZA.

Per molto tempo ha dominato una visione ristretta dell’intelligenza, illustrata dal famoso test del QI che la riduceva al ragionamento logico e ai soli esseri umani. Da allora, la comprensione dell’intelligenza si è ampliata, portando a una molteplicità di forme. Oggi l’intelligenza è detta al plurale: pratica, emotiva, sociale e così via. Inoltre, viene attribuita in modo più ampio: ai bambini, agli animali e persino alle macchine

ai bambini, agli animali e persino alle macchine con la famosa IA.

Questa diversità solleva alcune domande affascinanti: si tratta sempre della stessa intelligenza o ha modalità diverse? E in che modo le altre intelligenze quelle degli animali o delle macchine, se esistono ci costringono a ripensare la nostra intelligenza?

Per esplorare insieme queste intelligenze multiple e aiutarci a vedere più chiaramente le questioni che sollevano, abbiamo la fortuna di accogliere in questa tavola rotonda tre personalità che conoscono bene l’argomento.

Prenotazione consigliata: https://tinyurl.com/DMDINTEL

Espanol :

Por cuarto año consecutivo, Des Mots & Débats y la Coordinación de la Fiesta de la Ciencia en Mosela Norte se unen para ofrecerle una mesa redonda sobre el tema nacional de la Fiesta de la Ciencia, EXPLORAR LA INTELIGENCIA.

Durante mucho tiempo dominó una visión estrecha de la inteligencia, ilustrada por el famoso test del cociente intelectual que la reducía al razonamiento lógico y únicamente a los seres humanos. Desde entonces, la comprensión de la inteligencia se ha ampliado, dando lugar a una multiplicidad de formas. Hoy, la inteligencia se dice en plural: práctica, emocional, social, etcétera. También se atribuye más ampliamente: a los bebés, a los animales e incluso a las máquinas

a los bebés, a los animales e incluso a las máquinas con la famosa IA.

Esta diversidad plantea algunas preguntas fascinantes: ¿sigue siendo la misma inteligencia o tiene modalidades diferentes? ¿Y de qué manera otras inteligencias -las de los animales o las máquinas, si es que existen- nos obligan a replantearnos nuestra propia inteligencia?

Para explorar juntos estas inteligencias múltiples y ayudarnos a ver con más claridad las cuestiones que plantean, tenemos la suerte de acoger en esta mesa redonda a tres personalidades muy versadas en el tema.

Se recomienda reservar: https://tinyurl.com/DMDINTEL

