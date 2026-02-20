Table Ronde Fantasmes | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table Ronde Fantasmes | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

2026-03-07 17:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Fantasmes réunit Claire Fauvel, Grace Ly et Nine Antico pour explorer le désir et ses imaginaires, entre intime et politique.

De Les Yeux d’Alex à Les Nouveaux Territoires et Une obsession, elles interrogent le fantasme comme moteur de création, zone de trouble et espace d’émancipation, donnant aux femmes la possibilité de réécrire leurs récits et de se réapproprier le désir. .

