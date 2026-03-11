Table ronde Festival Et vogue la BD Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Table ronde Festival Et vogue la BD

Table ronde sur le thème Du réel à l’imaginaire dans la BD .

Aujourd’hui, la bande dessinée s’appuie de plus en plus sur le réel pour offrir un autre regard sur le monde à l’aide du dessin, notamment dans ce que l’on appelle désormais les romans graphiques ou dans les BD de reportages. Pourtant, c’est même depuis ses origines que le 9e art s’est inspiré du réel pour raconter des histoires totalement imaginaires ou irréelles… Comment les auteurs passent-ils donc, si aisément, du réel à l’imaginaire ?

Autour de l’animateur et auteur Gilles Ratier , plusieurs bédéistes régionaux partageront leur regard et leur expérience Aurélien Morinière, Christophe Compin, Jean Depelley, Evguénia de Fleury, Christian Laîné, Philippe Tomblaine et William Windrestin.

