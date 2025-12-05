Table ronde géopolitique 10 ans avec Trump Thionville

Table ronde géopolitique 10 ans avec Trump

34 rue de la Tour Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Avec Amy GREENE (politiste franco-américaine, experte associée à l’Institut Montaigne, autrice de L ’Amérique face à ses fractures), Ran Halévi (historien, directeur de recherche au CNRS, auteur de Le Chaos de la démocratie américaine) et une autre personnalité invitée.

Sur réservation obligatoire.Adultes

34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est associationdesmotsetdebats@gmail.com

English :

With Amy GREENE (Franco-American political scientist, associate expert at the Institut Montaigne, author of L?Amérique face à ses fractures), Ran Halévi (historian, director of research at the CNRS, author of Le Chaos de la démocratie américaine) and another guest personality.

Reservations essential.

German :

Mit Amy GREENE (französisch-amerikanische Politikerin, assoziierte Expertin des Institut Montaigne, Autorin von L’Amérique face à ses fractures), Ran Halévi (Historiker, Forschungsdirektor am CNRS, Autor von Le Chaos de la démocratie américaine) und einer weiteren eingeladenen Persönlichkeit.

Mit obligatorischer Reservierung.

Italiano :

Con Amy GREENE (politologa franco-americana, esperta associata dell’Institut Montaigne, autrice di L’Amérique face à ses fractures), Ran Halévi (storico, direttore di ricerca del CNRS, autore di Le Chaos de la démocratie américaine) e un altro relatore ospite.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Con Amy GREENE (politóloga franco-americana, experta asociada en el Instituto Montaigne, autora de L’Amérique face à ses fractures), Ran Halévi (historiador, director de investigación en el CNRS, autor de Le Chaos de la démocratie américaine) y otro orador invitado.

Imprescindible reservar.

