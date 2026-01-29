Table ronde : Hommage à Thomas Mann (1875-1955) Maison Heinrich Heine Paris

À l’occasion de l’année Thomas Mann, une table ronde

est organisée autour de l’œuvre de cet écrivain majeur du XXe siècle.

L’événement proposera une réflexion sur la portée de ses romans et

nouvelles, notamment Les Buddenbrook (1901) et La Mort à Venise

(1912), en abordant les défis et enjeux de la traduction littéraire

ainsi que la réception de ses œuvres au fil des époques. Ce moment

d’échange permettra également de revenir sur le phénomène de succès

éditorial des Buddenbrook, une fresque familiale et sociale

incontournable.

À l’occasion de l’année Thomas Mann, une table ronde propose d’explorer l’œuvre d’un écrivain majeur du siècle dernier.

Le mardi 10 février 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-10T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-10T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-10T19:30:00+02:00_2026-02-10T21:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/hommage-a-thomas-mann-1875-1955/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine



Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire

