Table ronde : Hommage à Thomas Mann (1875-1955) Maison Heinrich Heine Paris
À l’occasion de l’année Thomas Mann, une table ronde
est organisée autour de l’œuvre de cet écrivain majeur du XXe siècle.
L’événement proposera une réflexion sur la portée de ses romans et
nouvelles, notamment Les Buddenbrook (1901) et La Mort à Venise
(1912), en abordant les défis et enjeux de la traduction littéraire
ainsi que la réception de ses œuvres au fil des époques. Ce moment
d’échange permettra également de revenir sur le phénomène de succès
éditorial des Buddenbrook, une fresque familiale et sociale
incontournable.
Le mardi 10 février 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
